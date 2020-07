Gomorra, brutto incidente Genny Savastano: l’attore Salvatore Esposito finisce in ospedale

Salvatore Esposito finisce in ospedale: sui social pubblica una foto della gamba fasciata, ecco cosa è successo

Uno degli attori più amati del cinema italiano è, senza alcun dubbio, Salvatore Esposito.

L’attore napoletano, divenuto famoso soprattutto nel ruolo di Gennaro Savastano nella serie televisiva Gomorra, ha condiviso una foto su Instagram che mostra la sua gamba completamente fasciata: ecco cosa è successo.

Salvatore Esposito in ospedale

Negli ultimi anni, Salvatore Esposito ha raggiunto la notorietà grazie alla serie televisiva in onda su Sky ‘Gomorra‘ che lo ha consacrato come uno degli attori più amati e seguiti non solo in nel nostro Paese. Nella serie citata, interpreta il ruolo di Gennaro Savastano un giovane ragazzo che subisce un evoluzione decisiva nel corso delle diverse stagioni.

Di recente, l’attore partenopeo ha condiviso uno scatto su Instagram che ha preoccupato non poco il popolo del web: si trova in ospedale e la sua gamba interamente fasciata.