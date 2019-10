Il giorno del matrimonio può essere fonte di grande stress. Scopriamo insieme quali errori si devono evitare assolutamente.

Siamo sicuri di sapere cosa fare e non fare per avere il matrimonio dei nostri sogni? Vediamo alcuni utili consigli per non cadere in fatali errori.

Il giorno del si

Il matrimonio ha da sempre avuto nella storia e nella cultura una forza simbolica forte.

Che sia religioso o civile, le coppie che lo scelgono ripongono in quel giorno il simbolo di un nuovo inizio di una vita in due.

Ecco perché si desidera che tutto sia perfetto, come lo abbiamo sognato.

Che ci si affidi allora ad una Wedding planner o si decida di fare tutto da soli, il risultato è che ci si trova davanti a molti aspetti da decidere, problemi dell’ultimo minuto da risolvere e tutto ciò può farci vivere questo momento con grande stress.

Seguendo alcuni consigli possiamo però facilmente evitare quegli errori che rovinerebbero il matrimonio.

7 consigli per non sbagliare

1- Prendersi cura di sé

Il giorno del matrimonio é bene arrivare curati in ogni aspetto e per non avere situazioni imbarazzanti è meglio organizzarsi per tempo.

Ad esempio per quanto riguarda la depilazione, é sempre consigliato fare una ceretta qualche giorno prima per non rischiare irritazioni visibili.

Per lo stesso motivo evitare lampade abbronzanti l’ultimo giorno o ancor peggio lo spray auto abbronzante che potrebbe macchiare vestito ed accessori.

Evitare anche diete estreme e sbronze della sera prima che rischierebbero solo di dare un’ aspetto stanco e poco curato.

2- Provare Make up e Acconciatura

Il make up é importantissimo per apparire al meglio il giorno del matrimonio ma è un errore voler strafare: niente esperimenti o un trucco che ci trasformi ma seguire il proprio stile. Se si vuole osare di più ci si può affidare ad un make up artist che insegni il trucco perfetto per quel giorno.

Importante è Scegliere prodotti water prouf e che durino almeno 12 ore come ad esempio il rossetto.

L’ acconciatura è altrettanto importante: il primo passo è scegliere lo stile giusto per il proprio viso e che si intoni con il tema scelto per il matrimonio. Puntare sulla semplicità.

3- Scegliere l’ Abito giusto

La scelta del vestito da indossare è uno dei momenti più indimenticabili di tutti atteso non solo dalla sposa ma anche dalla mamma, sorelle e amiche.

Se però un consiglio in più è utile, meglio non avere troppi pareri diversi durante la scelta. Scegliere sempre un abito giusto per la stagione, di un tessuto che non ci provochi fastidio..e poi via libera alla fantasia!

4- Scegliere la Location

Il posto perfetto per accogliere parenti e amici deve rispecchiare il nostro gusto, intonarsi con il tema del matrimonio m anche essere facilmente raggiungibile. Non è mai piacevole per gli ospiti dover fare molta strada per spostarsi dal luogo della cerimonia alla location scelta. Essenziali sono le decorazioni ed i giorni ma non serve trasformarla in una serra!

5- Organizzare il Ricevimento

Durante il ricevimento ci si dovrebbe rilassare, divertire e mangiare! Dunque pensiamo prima ai posti degli invitati, a prevedere un aperitivo iniziale ed un buffet anche per il personale di servizio.

Buona norma per gli sposi è non restare al tavolo ma passare a salutare più volte amici e parenti che in tal modo non si sentono esclusi.

6- Musica e Fotografo

Anche se sembrano fattori secondari, musica e foto sono fondamentali per creare una giusta atmosfera e per regalarci dei bei ricordi.

Pensiamo dunque per tempo a contattare qualcuno che si occupi di suonare la nostra colonna sonora preferita e se vogliamo fare da soli ricordarsi sempre di adempiere per tempo agli obblighi dei diritti SIAE.

Stesso discorso per le foto: un fotografo professionista ci farà scegliere lo stile desiderato non lasciando nulla al caso così da regalarci scatti indimenticabili.

7- Gestire parenti e amici

Ogni matrimonio coinvolge molte persone e anche se può sembrare strano tutti hanno delle aspettative e dei desideri sul “nostro” giorno.

Accontentare tutti è impossibile, ma si può cercare di far capire che la cosa importante è stare insieme e festeggiare un momento indimenticabile.

Dunque evitare lotte per chi invitare o per il numero delle damigelle, fare le scelte che sono più nelle vostre corde.

Durante la giornata cercare sempre di essere sorridenti e gentili e pensare che dopotutto tutti gli invitati che sono presenti ci vogliono bene.

Il segreto per un perfetto matrimonio è dunque una buona organizzazione e di sicuro l’amore che ci ha guidato fino a lì.