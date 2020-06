Giusy Ferreri, chi sono il compagno e la figlia della cantante?

Chi sono il compagno e la figlia di Giusy Ferreri, scopriamone di più sulle persone che fanno parte della vita della celebre cantante italiana

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi al compagno e alla figlia di Giusy Ferreri!

Chi sono il compagno e la figlia di Giusy Ferreri

Chi è Andrea Bonomo

Andrea Bonomo è il nome del compagno della regina dei tormentoni estivi, Giusy Ferreri. L’uomo, classe ’79 e originario di Abbiategrasso (Milano) nella vita professionale fa il geometra, una professione lontana da quelle del mondo dello spettacolo.

La coppia vive a Vigevano (Pavia) in compagnia della figlia. Sono fidanzatissimi da 10 anni e non hanno mai attraversato una crisi. Secondo la Ferreri, i motivi di ciò sono riconducibili al fatto siano coetanei e si sostengano l’un l’altro. Nonostante Bonomo faccia un mestiere completamente diverso da quello della Ferreri, pare quindi riesca a comprenderla.

Lui è molto schivo e riservato e ha sempre voluto vivere la sua storia con Giusy Ferreri rimanendo lontano dai riflettori. La coppia si è incontrata per la prima volta nel 2008, quando la cantante non era ancora balzata agli onori della fama e si apprestava a fare il suo ingresso a X Factor.

Chi è Beatrice

Il 10 settembre del 2017, la celebre cantante italiana dà alla luce una bambina, la piccola Beatrice, nata proprio dalla relazione tra la Ferreri e Bonomo.

La piccola, nonostante non abbia ancora 3 anni, pare abbia già un bel caratterino. Come rivelato dalla stessa Ferreri in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Mi rivedo abbastanza in lei, ero scherzosa come lei da piccola, ma anche dispettosa e possessiva.”

La piccola sarebbe, inoltre, molto amante della musica esattamente come la madre Giusy. Le due condividerebbero molto e Beatrice sarebbe riuscita, in qualche modo, anche a levigare il carattere della cantante.