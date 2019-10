Giuseppe Conte, la clamorosa rivelazione del Financial Times: “Consulente per fondo del Vaticano, sotto inchiesta”

Giuseppe Conte, la clamorosa rivelazione del Financial Times: “Consulente per fondo del...

Giuseppe Conte nel mirino del Financial Times per una questione legata ai fondi per il Vaticano. Ecco cosa hanno fatto emergere

Il premier Giuseppe Conte ora è sulla copertina del Financial Times che fa emergere il suo collegamento con un fondo per il Vaticano, sotto inchiesta.

L’esclusiva del Financial Times

La notizia del quotidiano sta facendo il giro del mondo e l’esclusiva riguarderebbe l’inchiesta in merito a un fondo del Vaticano. Una lente di ingrandimento che vedrebbe il Premier immerso in un conflitto di interessi per aver favorito degli ex clienti non appena entrato nel suo ruolo di Presidente del Consiglio.

Nel quotidiano inglese si evince che avrebbero avuto modo di guardare e visionare i documenti esclusivi, dove ci sarebbe la certezza del ruolo del Premier collegato al gruppo di investitori ora indagati per corruzione finanzaria.

Evidenzia inoltre che il ruolo in essere del Premier potrebbe essere oggetto di verifiche nel prossimo futuro. Il quotidiano ripercorre tutte le tappe e parla di un uomo

“accademico di firenze poco conosciuto”

favorendo un parere legale nel 2018. Proprio alcuni giorni fa la Polizia Vaticana è entrata negli uffici del Segretariato sequestrando documentazioni relative al patrimonio del finanziere facendo emergere

“il segretariato aveva investito in un complesso edilizio del valore di 129 milioni di sterline”

Il rapporto di Giuseppe Conte con l’inchiesta

In tutto questo il Premier italiano perché viene citato? Proprio perché il quotidiano sostiene di aver avuto modo di vedere alcuni documenti, dove spiegava come il voto avrebbe potuto essere annullato – con un intervento del Governo.

Si tratta di un potere speciale che da la possibilità al Governo di bloccare la cessione delle aziende considerate nazionalmente strategiche.

Sulla questione non sono ancora stati fatti commenti o dichiarazioni in merito.