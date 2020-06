Giuseppe Conte, la rassicurazione del Premier: “È urgente agire subito”

Il premier Giuseppe Conte ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato della possibile caduta e di come si dovrà svolgere la Fase tre.

Giuseppe Conte ha rilasciato una sua intervista diretta al Corriere della Sera, mettendo nero su bianco quello che sta accadendo in questi giorni dedicati alla Fase Tre.

L’intervista al Premier italiano

Il Premier ha voluto rilasciare una intervista al Corriere della Sera, per spiegare di questa delicata Fase 3 e delle voci in merito alla sua imminente caduta:

“NOn mi pare di essere accerchiato più di quanto lo fossi nella prima fase. in tutti questi mesi ho sentito continuamente conte cade. fa parte del gioco, ho imparato a non meravigliarmi”

Una parentesi importante che segue il discorso in merito alla fase successiva che sta affrontando l’Italia:

“Non possiamo ritardare il confronto con imprenditori, sindacati, categorie. l’urgenza non nasce da un mio capriccio ma dalla realtà”

Il Premier dichiara quindi che sia necessario muoversi immediatamente, anche se tutti lo invitano alla calma:

“ma quale calma? ci prendiamo qualche giorno per coinvolgere appieno le forze di maggioranza e lo facciamo”

Durante la sua intervista si è definito una persona che è non è in grado di lavorare senza che abbia una strategia. Per quanto le tensioni che si sono registrate alla maggioranza risponde nettamente:

“la verità è che quando si arriva alla sostanza delle cose, asciugandole dalle polemiche, ci si rende conto che questa maggioranza è composta da partiti responsabili che capiscono bene quali siano le priorità del Paese”

Conferma che il clima sia migliore di quello che invece sembra, nonostante alcune perplessità del Pd che ora sono rientrate: