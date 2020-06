Giuseppe Conte, l’indagine sulle zone rosse mancate: “Sono sereno, spiegherò tutto”

Giuseppe Conte è ora protagonista per l’indagine delle zone rosse mancate, esordendo che spiegherà tutto e di non essere preoccupato.

Continua l’indagine sulle zone rosse mancate e Giuseppe Conte preannuncia di non essere preoccupato e pronto a raccontare quanto accaduto.

L’indagine sulle zone rosse mancate

Come si evince su La Stampa, nella mattinata di ieri è emersa la notizia secondo cui la Procura di Bergamo ha deciso di ascoltare il Premier in merito alla mancata istituzione delle zone rosse a Nembro e Alzano in Lombardia. Una situazione teorica che si è poi concretizzata.

Secondo la Procura questo ritardo e questa mancata istituzione della zona rossa potrebbe aver comportato una perdita e il contagio di molte persone. Il Premier è quindi convocato per domani al fine di parlare con i magistrati e lo stesso Conte ha dichiarato di non essere preoccupato:

“La mia non è arroganza né sicumera. non commento le parole del procuratore e ci confronteremo con la massima serenità”

Ha parlato anche del caso Regeni:

“non è usuale che un presidente del consiglio sia chiamato a riferire a una commissione di inchiesta. ma appena possibile lo farò”

Nello stesso giorno il centrodestra ha detto no all’invito del Premier per la partecipazione agli Stati Generali. Il Premier ha evidenziato: