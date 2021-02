Con la loro inconfondibile arguzia, i leoni da tastiera mettono alla berlina Giulio Pretelli. Il pretesto glielo offre lui stesso attraverso una Instagram story.

Bastano pochi secondi a Giulio Pretelli per entrare nella non così stretta cerchia di chi, tra i familiari dei concorrenti del Grande Fratello Vip, viene tacciato di smanie di protagonismo. Il fratello di Pierpaolo, salito agli onori della cronaca per le frequenti interviste e ospitate televisive, finisce nuovamente al centro delle polemiche.

Giulio Pretelli, il popolo dei social lo schernisce senza mezzi termini

Certi dettagli, si sa, non sfuggono mai ai leoni da tastiera. E così anche le Instagram stories di Giulio Pretelli, che sono state opportunamente screenshottate e girate sul social network Twitter:

“Ma esattamente Giulio Pretelli, ha capito che tutta l’attenzione che ha è grazie al fratello e che appena tutto ciò finirà, andrà nel dimenticatoio?”

Ma esattamente Giulio Pretelli, ha capito che tutta l’attenzione che ha è grazie al fratello e che appena tutto ciò finirà, andrà nel dimenticatoio? Vola basso mi amor. #gfvip #tzvip pic.twitter.com/JYonCHsEzX — MaPossoONo?#TZSOFOMTR (@tzsofomtr) February 9, 2021

Gli haters lo scherniscono senza pietà, insinuando che il ventiquattrenne lucano sia fortemente interessato alla notorietà. Secondo il parere degli internauti, Giulio Pretelli si sarebbe illuso di godere di un vasto seguito e di brillare di luce propria.

Appena finisce il covid tutti al raduno di Giulio Pretelli

Mi raccomando#GFVIP #tzvip pic.twitter.com/jhtfXGaAOG — Aurora (@Aurorasmile13) February 9, 2021

Se Giulio Pretelli può fare un incontro con i fan, lo faccio anche io.

Quindi: diventate miei fan, così andiamo a fare ape tutti insieme? (Oppure non diventatelo, facciamo solo un grande ape). #tzvip #sovip #gfvip — Sara (@saratwittacose) February 9, 2021