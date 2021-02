Dopo Live Non è la D’Urso, Giulio Pretelli ci prende gusto e non si schioda da Canale Cinque

Giulio Pretelli ha deciso di mostrarsi finalmente per quello che è e di non precludersi interviste e ospitate televisive nel salottino di Barbara D’Urso.

Eppure in molti ci avevano creduto. Qualcuno aveva addirittura giurato: “Vedrete che lo farà, asseconderà le volontà di suo fratello”. E invece nulla. Giulio Pretelli ha ceduto alle lusinghe di Barbara D’Urso.

Non c’è che dire, Pretelli Junior ci ha preso gusto e sembra non esser minimamente intenzionato a schiodarsi da Canale 5. Il ventitreenne potentino, che è capitato lì per caso e che ha giurato di andare via in punta di piedi dopo la richiesta esplicita di Pierpaolo Pretelli, adesso da lì non se ne va nemmeno con le bombe.

Pomeriggio Cinque, Giulio Pretelli ci prende gusto e torna nei programmi di Barbara D’Urso

Giulio Pretelli è irremovibile. È pronto a rilasciare una serie di interviste che portano il suo nome e non intende più precludersi ospitate nel salotto televisivo della D’Urso. Apparizioni che i telespettatori disapprovano in toto.

Dopo la contestata intervista a Live – Non è la D’Urso di domenica scorsa, Giulio Pretelli sembra essere in pole position per calcare i principali talk show Mediaset. Ne è la dimostrazione lampante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, trasmessa martedì 2 febbraio.

Nella seconda parte della sua trasmissione, Barbara D’Urso si è messa in collegamento con il fratello di Pierpaolo che ha potuto pronunciarsi sulle ultime dinamiche avvenute nella casa del Grande Fratello Vip 5.

Giulio Pretelli torna in tv (dopo la promessa al fratello) a parlare di Pierpaolo e dei Prelemi a #Pomeriggio5! pic.twitter.com/AWNEN3Hyrw — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) February 2, 2021