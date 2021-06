Ancora una volta, la bellissima Giulia Salemi ha lasciato tutti a bocca aperta con il suo ultimo scatto, vediamolo.

Stavolta ha davvero esagerato, l’ex gieffina è di una bellezza disarmante.

Giulia Salemi, è una meraviglia

E’ una delle influencer più amate del momento.

Dopo il successo al Grande Fratello Vip nella quinta edizione, Giulia Salemi sta cavalcando l’onda del successo insieme al suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli, conosciuto nel reality di Alfonso Signorini.

Dopo un lungo periodo in cui è stata single, ora ha ritrovato una serenità speciale grazie a lui.

Sui i social, si mostrano sempre più affiatati e innamorati.

Sono loro la coppia più amata ma anche criticata del GF Vip.

Questa volta sua madre, Fariba Tehrani, non ha interferito nel suo percorso ed è partita per l’Isola dei Famosi poco prima che Giulia uscisse dalla casa.

Insomma, Giulia sta vivendo un periodo davvero strepitoso.

Da poco è anche uscito il tormentone estivo di Pierpaolo, dove lei è la protagonista del video, “L’estate più calda”.

In meno di una settimana ha raggiunto già più di un milione di visualizzazioni.

Giulia Salemi, lo scatto senza reggiseno è bollente – Foto

Poco fa Giulia ha pubblicato una serie di scatti davvero mozzafiato.

Si è mostrata davanti al Duomo di Milano, con un look total pink: pantaloni a vita alta e canotta.

Nella didascalia ha rivelato che questo colore è diventata la sua nuova ossessione e inutile dire che i fan l’hanno ricoperta di complimenti.

Ma tanti altri hanno notato un dettaglio clamoroso, ovvero che sotto la canotta aderente non indossa nulla ed è un vero schianto.

Non sono mancati i commenti del tipo “Il rosa ti dona”, “Una diva in giro per Milano”, “E che dire…da togliere il fiato”.

Basta poco per mandare in tilt, l’intero web e la Salemi sa bene come farlo.

Il post in pochissimo tempo ha raggiunto più di 50 mila mi piace e oltre 1700 apprezzamenti.

