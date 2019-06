Francesco Monte ‘Ha messo le corna a Giulia Salemi’: pizzicato in discoteca con un’altra

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati. A pochi giorni dalla notizia, arriva una scioccante indiscrezione sulla loro rottura

Giulia Salemi e Francesco Monte si sono lasciati. Dopo una frequentazione iniziata nella casa del Grande Fratello, i due una volta usciti, hanno deciso di frequentarsi e di iniziare nonostante gli screzi iniziali, una vera relazione d’amore. I due infatti si sono frequentati a lungo, per poi mettersi definitivamente insieme. Una storia d’amore durata non tantissimo, ma che ha fatto soffrire non poco la bella Salemi già inizio relazione.

Francesco Monte ha tradito la Salemi?

La bellissima Giulia, dopo qualche giorno di silenzio sui social, ha deciso di dire la sua e di chiarire i motivi di tale rottura con Francesco Monte. La giovane Giulia, tramite un messaggio, racconta ai suoi fan, che sta attraversando un periodo davvero difficile e duro per lei per la rottura con Monte.

Un momento delicato che la stessa, con occhi lucidi e gonfi dal pianto, non riesce ancora a metabolizzare. Anche se la showgirl non ha raccontato il motivo di tale rottura, in poco tempo è arrivata l’indiscrezione che i fan della Salemi tanto temevano, ovvero il tradimento di Francesco Monte. A quanto pare infatti, secondo i rumors, il bellissimo modello, sarebbe stato beccato in discoteca con una ragazza. A rivelare il presunto tradimento è il settimanale SPY:

«Il crollo è avvenuto la scorsa settimana a Milano, quando Monte, che dopo il Gf Vip ha sempre dormito a casa di Giulia, questa volta ha scelto di separarsi dalla fidanzata».

Francesco Monte ancora innamorato di Cecilia

Ma non è tutto, secondo alcune voci, la convivenza con Giulia per Monte è stata fonte di stress, tanto da portare il giovane Monte a separarsi definitivamente dalla sua bella compagna italo-persiana. Secondo altri invece, Francesco Mote, avrebbe lasciato Giulia, perché ancora tormentato dal ricordo della bella Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, che lo ha lascito per Ignazio Moser.

Al momento chi ne sta subendo le conseguenze è solo la bella Salemi che nell’ultimo post su Instagram ha scritto: