Amici, ricordate Giulia? Stefano tradì Emma per lei: oggi è irriconoscibile!

Ricordate Giulia Pauselli? Partecipò ad Amici e fece perdere la testa a Stefano De Martino. Ecco cosa fa oggi.

Tra i tanti volti che abbiamo conosciuto, grazie ad Amici di Maria De Filippi, ricordiamo anche quello di Giulia Pauselli. La giovane entrò nella scuola come ballerina e fece perdere la testa a Stefano De Martino che, per lei, lasciò Emma Marrone.

Sono passati diversi anni da questo evento e i due, come saprete, non stanno insieme. Dopo tanto tempo, però, Giulia è cambiata e ha fatto tanta strada sul piano professionale.

Inoltre, è anche felicemente fidanzata e ha cambiato totalmente il suo look, sfoggiando una chioma particolare, abbandonando definitivamente il suo nero corvino.

Giulia Pauselli, la sua partecipazione ad Amici

Prima di prender parte ad Amici di Maria De Filippi, Giulia ha iniziato a studiare danza e – nel 2005 – è stata ammessa a La Scala. Al tempo, aveva solamente 14 anni.

Consegue il diploma in teatro e, partecipando ad Amici, inizia la sua carriera di ballerina.

Dopo il programma, infatti, ha partecipato al cabaret Crazy Horse di Parigi, a The Voice of Italy, Ciao Darwin, Festival di Sanremo e a Tale e quale show, collaborando con artisti, di fama internazionale, come Alvaro Soler, Jain, Jasmine Thompson e Conchita Wurst.

Oggi la ballerina ha cambiato taglio e colore dei capelli risultato praticamente irriconoscibile.

Il suo sex appeal però è sicuramente lo stesso!

Giulia, cosa fa oggi l’ex concorrente del talent?

Numerosi sono gli ingaggi che la Pauselli – come avete visto – ha preso nel corso del tempo. Per quanto riguarda la sua vita privata, la ballerina è fidanzata con Marcello Sacchetta, ballerino professionista.

Come potete vedere la ballerina ha cambiato totalmente look. La ragazza ha oltre ai capelli e al fidanzato, che è attualmente suo collega, ha anche migliorato il suo fisico da ballerina rendendolo ancora più adatto a tutti i tipi di coreografia.

Uno styling diverso, rispetto a quello sfoggiato nel corso di Amici, in cui l’abbiamo conosciuta con un caschetto molto corto nero corvino.