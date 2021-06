Nessuno si salva dalla gogna virtuale e dal giudizio impietoso dei web-indignados, neppure Giulia De Lellis. L’influencer da 5 milioni di followers rilascia un’intervista al settimanale Mio e i suoi detrattori scatenano la macchina del fango contro di lei.

La neo conduttrice di Love Island, il dating reality di Discovery+, dichiara di voler seguire le orme della conduttrice Maria De Filippi e scatena il caos social-mediatico:

“Per me è un riferimento, un esempio, forse l’esempio assoluto di conduttrice. Vorrei essere come lei: obiettiva, controllata, calma e con la sua proprietà comunicativa. Con le persone che fanno parte dei suoi programmi crea sempre un gran bel rapporto”

Dopo aver dato un’attenta lettura della sua intervista, il popolo dei social ha sentito la necessità di esprimere il proprio disappunto:

“Come può Giulia De Lellis anche solo pensare di poter diventare come Maria De Filippi? Mi dispiace per lei, ma questo non succederà mai. Non c’è confronto: Maria è una donna istruita, una professionista con 30 anni e di esperienza. Un altro livello”

I leoni da tastiera rifiutano il paragone azzardato proposto dalla giovane influencer e la bocciano senza possibilità di appello.

