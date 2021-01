Giulia De Lellis ingrassata, la verità: ‘Colpa di un farmaco’

Giulia De Lellis torna al centro dell’attenzione dei media con una notizia incredibile che coinvolge soprattutto il suo corpo.

A comunicarla è stata proprio la diretta interessata, che ha voluto rispondere a chi l’ha accusata di essere ingrassata.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato a tutti il motivo dei suoi kg in più, la ragione è clamorosa.

Non è la prima volta che i suoi fan notano dei cambiamenti nel corpo di Giulia.

Già in passato avevano più volte sottolineato come la sua pelle apparisse infiammata e imperfetta.

L’influencer aveva quindi deciso di vuotare il sacco, rivelando di soffrire di un’acne piuttosto aggressiva, per la quale non era riuscita a trovare una cura:

“L’acne non è una vergogna. Non dovete vergognarvi se non volete coprirla o se volete coprirla. E non dovete avere vergogna di andare al bar, io sono andata al Festival di Venezia. L’acne non deve togliervi la voglia di fare cose, di vivere.”