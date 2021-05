Giulia De Lellis, l’influencer vittima di uno scherzo de “Le Iene”

Giulia De Lellis ha informato i suoi follower dello scherzo subito tramite alcune stories postate sul suo profilo Instagram.

Giulia De Lellis è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati del momento sui social non solo. La nota influencer e modella, infatti, è passata velocemente alla ribalta dopo la sua partecipazione ad Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5.

A consacrare la De Lellis in televisione è stata la partecipazione ad Uomini e Donne

Nello specifico la modella andò in scena in veste di corteggiatrice del tronista Andrea Damante, con cui riuscì ad instaurare un rapporto e chiudere il programma insieme. Nonostante la love story abbia fatto sognare milioni di fan alla fine, sfortunatamente, si è chiusa lontano dalle telecamere.

Fra gli scherzi più riusciti de “Le Iene” ricordiamo quello a Fedez

Dopo diversi tira e molla con Damante, quindi, la De Lellis sembra aver trovato un nuovo compagno in Carlo Beretta. La modella romana, inoltre, ha trovato una solida fanbase su Instagram dove ogni suo post viene inondato di like e commenti.

Attualmente, infatti, sono oltre 5 milioni i follow al suo profilo personale. Sarà stata proprio questa crescente fama a convincere “Le Iene” a prenderla di mira per uno dei loro prossimo scherzi.

La notizia, dunque, è venuta fuori proprio dalla stessa influencer che tramite delle sue stories ha commentato la vicenda raccontando come il programma gliel’abbia “fatta brutta”.

Al momento però non si hanno ulteriori dettagli sullo scherzo se non un coinvolgimento delle “bollicine”. Insomma non resta, quindi, che collegarsi questo martedì 25 maggio su Italia Uno per scoprire cosa sarà successo alla star di Instagram.

