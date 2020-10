Un’aggressione? Una delle tante, sottovalutate, chiacchierate, riportate dalla rete dei social. Un episodio verificatosi nell’indifferenza dei giornalisti che rincorrono le notizie di gossip, dimenticandosi di aiutare la gente e soccorrerla in momenti di pericolo.

Stando a quanto riporta la testata online Giornalettismo, giorni fa Giulia De Lellis ha subito un tentato scippo nel pieno centro di Milano. Un grave episodio avvenuto sotto gli occhi dei passanti e dei paparazzi, i quali hanno riconosciuto l’influencer e hanno immortalato il momento, anziché prestarle soccorso.

Ma non si tratta di un caso isolato. Nelle ultime settimane Giulia De Lellis è stata vittima di ben quattro furti compiuti dagli stessi malviventi. Per tale motivo la ventiquattrenne pometina starebbe cercando una nuova abitazione che le garantisca sicurezza e tranquillità.

Attraverso il suo canale social, Giulia De Lellis si è rivolta ai suoi 4,9 milioni di followers e ha commentato così:

“Ho letto un articolo in cui si parlava di una brutta aggressione che avrei subito a Milano… Purtroppo è vero, ma sto benissimo, non sono riusciti a farmi del male, per fortuna. L’unica persona presente, carinissima, mi ha subito aiutata e la ringrazio pubblicamente”