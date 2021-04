La talentuosa e bella attrice de Il Paradiso delle Signore oggi fa il compleanno. Per l’occasione, il fidanzato l’ha sorpresa come mai.

Oggi Giulia Arena compie 27 anni. Nata il 22 aprile del 1994, è partita da Pisa per poi trasferirsi a Messina… e il resto è storia!

E’ diventata nota nel 2013, quando ha vinto Miss Italia! Giulia Arena ha due record: è stata la prima Miss a essere eletta su La 7 e la prima incoronata a Jesolo.

Da quel momento di strada ne ha fatta eccome, e oggi è una delle attrici più amate dello spettacolo italiano. Tanti auguri a Giulia Arena!

Oggi, 22 aprile 2021, Giulia Arena compie 27 anni.

L’attrice de Il Paradiso delle Signore può vantare un curriculum vitae di tutto rispetto, ricchissimo di esperienze nonostante la sua giovane età.

Proprio per questo, in molti credevano fosse più grande. (E non perché dimostri un’età maggiore, è assolutamente bellissima!)

Oggi è un giorno davvero speciale per l’interprete del personaggio di Ludovica Brancia Mantalto, che la giovane mai potrà dimenticare.

Tra l’altro, il fidanzato le ha fatto una sorpresa che ha commosso tutti! Scopriamo insieme cos’è successo.

La sorpresa romantica del fidanzato

Il fidanzato di Giulia Arena si chiama Antongiuseppe Morgia ed è un avvocato siciliano.

I due si sono conosciuti a Milano, nel periodo in cui entrambi frequentavano la facoltà di giurisprudenza all’Università Cattolica.

I due sono davvero inseparabili e, nonostante i numerosi impegni, trovano sempre il tempo da dedicare alla loro relazione.

Oggi, in occasione del compleanno dell’attrice, Antongiuseppe le ha fatto una sorpresa inaspettata.

Il giovane le ha fatto una torta con le fragole, con la scritta “Buon compleanno amore”.

I fan hanno apprezzato il gesto dell’avvocato e hanno letteralmente sommerso Giulia Arena con messaggi di congratulazioni.