Giucas Casella, bruttissima figura ai Soliti Ignoti: Amadeus in imbarazzo

Una scena, quella di Giucas Casella ai Soliti Ignoti che molti vorrebbero dimenticare: lo stesso conduttore è rimasto piuttosto sconvolto.

La scelta di ospitare per beneficenza Giucas Casella forse non è stata quella migliore per i Soliti Ignoti. Il programma di Amadeus, infatti, ha subito un vero e proprio scombussolamento a causa dell’illusionista.



L’artista è diventato ingestibile ad un certo punto, tant’è che lo stesso Amadeus è rimasto, ad un certo punto, senza parole.

Giucas Casella, caos a I Soliti ignoti

Il conduttore non poteva immaginare una puntata più pazza di quella andata in onda a I soliti Ignoti. Giucas Casella ha messo a dura prova la pazienza del conduttore che presto calcherà per la seconda volta sul temutissimo e amatissimo palco di Sanremo.

L’illusionista, all’anagrafe Giuseppe Casella Mariolo, è un noto personaggio televisivo che ha visto nascere la sua carriera nei lontani anni 80: ai tempi era co-conduttore di un programma di punta della Rai, Domenica in. Tutti ricordano i suoi tentativi di ipnosi riusciti a metà.

Molti i vip che hanno provato a lasciarsi ipnotizzare da lui. Dal 1994 al 2004 però l’illusionista si allontana dal mondo della Tv. Ritorna formalmente nel 2006 partecipando ad un’edizione dell’isola dei famosi dove conquista l’affetto del pubblico pur non arrivando alla vittoria. La sua ironia e la sua simpatia innata.

Giucas Casella ed il delirio ai soliti ignoti

Una puntata davvero pazza quella che ha regalato Giucas a I Soliti Ignoti. Nonostante sui social non sia molto attivo, l’illusionista vanta più di 40 mila seguaci che non è proprio un numero piccolo. Nel programma di Amadeus in cui bisogna abbinare otto identità agli otto ignoti, l’ex naufrago ha fatto un errore dopo l’altro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giucas (@giucas_casella)



Lo stesso conduttore, ad un certo punto anche se tra le riga provava a rendergli palese le identità anche più sfacciate, ha perso la pazienza e si è letteralmente stancato prendendo una sedia per sedersi 5 minuti.

Le poche volte che è riuscito ad azzeccare le identità Giucas ha regalato dei balletti molto divertenti come si vede dal video pubblicato sul suo account. Un personaggio sempre capace di far sorridere e divertire il pubblico.