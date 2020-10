Giovanna Civitillo spiazza ‘Amadeus è tristissimo’: la rivelazione privata

L’ex valletta de L’Eredità e moglie di Amadeus gela il marito con una frase detta nel corso di È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

Le parole di Giovanna Civitillo hanno lasciato il pubblico basito, dopo le rivelazioni già choc di Amadeus.

È sempre mezzogiorno, la rivelazione choc di Amadeus

Nel corso della puntata del 12 ottobre di “È sempre mezzogiorno”, la trasmissione culinaria, condotta da Antonella Clerici, ospiti d’eccezione sono stati Amadeus e la moglie Giovanna Civitillo.

L’affiatatissima coppia è stata presente in trasmissione con un collegamento telefonico, che ha alquanto deluso il pubblico a casa.

I due hanno selezionato, tra gli altri, il dolce che avrebbero dovuto preparare in puntata, ma le dichiarazioni del conduttore de I soliti ignoti ha lasciato basito il pubblico.

Amadeus ha rivelato di non amare affatto la cucina e di avere scarsi volontà e talento ai fornelli.

“Sono l’ospite peggiore che tu potessi avere. Non cucino, non so cucinare e non voglio cucinare.”

Queste parole hanno sbalordito i fan del conduttore, ma anche la stessa Antonella Clerici, che di solito interagisce con i più grandi appassionati del mondo culinario;

ma non è finita qui, perché anche Giovanna Civitillo ha aumentato il carico con un’affermazione incredibile.

Giovanna Civitillo gela lo studio: “Amadeus è tristissimo”

Nel corso di uno degli ultimi appuntamenti con “È sempre mezzogiorno”, la trasmissione condotta dalla Clerici che ogni giorno viene seguita da circa 1 milione e mezzo di telespettatori, a spiazzare il pubblico non sono state soltanto le dichiarazioni di Amadeus.

A colpire tutti, infatti, ci hanno pensato anche le parole di Giovanna Civitillo, che ha inchiodato il marito, parlando dei suoi gusti alimentari:

“Lui è tristissimo.”

Amadeus, infatti, mangerebbe pietanze davvero troppo semplici, a detta della moglie, che non condividerebbe affatto i suoi gusti in fatto di cibo.

L’atmosfera in studio è imbarazzante e Antonella Clerici non sa come gestire un ospite che non ami la cucina. I toni, però, vengono smorzati quando Amadeus si complimenta con la Clerici per il programma, che sta riscuotendo un buon successo.