Chi è Giovanna Abate, la tronista di Uomini e Donne ed ex corteggiatrice di Giulio Raselli nel dating show di Maria De Filippi

Scopriamo tutti i segreti di Giovanna Abate, la bellissima tronista di Uomini e Donne, che sta per iniziare la sua avventura nel dating show.

Chi è Giovanna Abate

25 anni, nasce a Roma. La giovane si approccia sin da piccola al mondo del lavoro, lavorando nella boutique di abbigliamento di proprietà della madre, dove ricopre un ruolo prettamente amministrativo.

La donna entra anche nel mondo dello spettacolo italiano, grazie alla partecipazione a Uomini e Donne, il dating show nel quale corteggia il tronista Giulio Raselli.

Dopo non essere stata scelta dal giovane, la donna diventa la nuova tronista di Uomini e Donne.

Carriera, instagram ed ex fidanzati

Sin da piccola coltiva un rapporto speciale con i suoi genitori, una coppia molto giovane. Sembra aver trascorso però un’infanzia problematica, che le ha causato dei traumi che è tuttavia riuscita a superare a testa alta.

Nel corso della sua vita si fa carico di molte responsabilità all’interno dell’attività della madre, arrivando anche a scontrarsi con persone più grandi di lei. Proprio grazie a questo lavoro la donna sarebbe maturata molto e avrebbe acquisito una maggiore consapevolezza di sé e del mondo.

La donna ha rivelato che il padre ha origini napoletane e che la sua famiglia, come da tradizione, si riunisca la domenica per pranzare tutti insieme.

La ragazza è molto legata anche alle sue amiche d’infanzia, che considera parte del suo nucleo familiare.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Giovanna Abate, non si hanno molte informazioni al riguardo. Ciò che si sa è che il suo cuore sembrerebbe essere libero da tempo; anche perché, se così non fosse, non potrebbe essere la nuova tronista del programma pomeridiano di Canale 5, Uomini e Donne.