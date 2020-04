Giorgio Panariello, tutto quello che non sapete dell’attore comico toscano

Chi è Giorgio Panariello, il celebre attore comico originario di Firenze, impegnato con la bellissima PR Claudia Capellini

Scopriamo insieme tutti i segreti di Giorgio Panariello, dall’infanzia a Firenze ai primi contatti con il mondo della recitazione, dall’amicizia che intercorre tra lui e Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni ai lavori al cinema, dai progetti in tv fino ad arrivare alla sua relazione in corso con Claudia Capellini.

Chi è Giorgio Panariello

Nasce a Firenze, il 30 settembre del 1960, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Dopo il diploma all’istituto alberghiero di Marina di Massa, intraprende il suo percorso professionale nel mondo dello spettacolo italiano come comico, imitatore, attore e showman.

In gioventù forma il gruppo comico chiamato “I Lambrettomani”, con i quali approda a Firenze, dove incontra, Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Tra i tre inizierà una grande amicizia.

Esordisce in televisione in “Succo d’arancia” nel 1986 nell’emittente Teleregione Toscana, dopo di che ottiene la consacrazione con il grande pubblico televisivo e conduce Torno sabato su Rai 1 nel 2000, Panariello non esiste a Canale 5 nel 2012 e Panariello sotto l’albero nel 2015 e nel 2017.

Al cinema è protagonista, tra gli altri, dei film Finalmente soli del 1997, Un fantastico via vai del 2013, …e fuori nevica! diretto da Vincenzo Salemme nel 2014 e Uno per tutti per la regia di Mimmo Calopresti nel 2015.

Come regista, produce Bagnomaria nel 1999 e Al momento giusto nel 2000.

Vita privata e curiosità

L’attore comico è impegnato sentimentalmente con la PR di origini cremonesi Claudia Capellini.

L’incontro tra i due è avvenuto anni fa grazie a una cena organizzata da amici comuni. Tra Claudia e Giorgio è immediatamente scoccata la scintilla, che li ha spinti a frequentarsi e a intraprendere una relazione.

I due sono molto riservati e cercano di mantenere la loro vita di coppia lontana dalle luci dei riflettori. La storia tra i due, nonostante i 25 anni di differenza, sembra andare oggi a gonfie vele.