Giochi di legno, gli antichi balocchi che piacciono ai bambini di oggi

Esistono dei balocchi dal sapore antico, ecologici e stupendi: sono i giochi in legno. Stanno tornado di moda tra i bambini moderni!

I giochi di legno son spariti per qualche anno, a favore di giochi collegati al merchandising di film, serie tv e cartoni animati di plastica. Ora, complice la nuova sensibilità ecologica, sono il nuovo must have. Sono molto adatti per i bambini e in molti formati differenti.

Il gioco in legno è visto come un ritorno alle origini prodotto a mano con amore. Oltre alla dimensione nostalgica, sono giochi che difficilmente si rompono, sono durevoli, riciclabili o addirittura prodotti da materiali di recupero. I giochi potranno passare di fratello in fratello, diventando un bel ricordo.

Cosa possiamo trovare?

Possiamo trovare quasi ogni gioco. Alcuni sono la versione di legno di giochi nati in altri materiali, come ad esempio il meccano che generalmente era prodotto in metallo. Ma possiamo trovare, macchinine, kit vari, teatrini, cucina e relativi accessori, negozi, kit da medico…insomma quasi ogni gioco che ci viene in mente, con ogni probabilità ha una sua versione in legno.

Esistono poi i giochi da tavola riprodotti in legno, dai classici scacchi o dama, possiamo trovare backgammon, domino, gioco dell’oca. Non dimentichiamoci dei più piccoli, probabilmente sono quelli a cui si è pensato prima: le prime costruzioni, sonagli, piccoli giochi interattivi…

Da piccola confesso che preferivo le costruzioni, cassette di attrezzi o il meccano, immaginate di vere questo gioco costruito interamente in legno. Difficilmente ci si può far male (chi ha giocato col meccano, almeno una volta nella vita si è tagliato!)

Molto interessanti sono i puzzle in 3D, alcuni colorati, altri lasciati nel legno naturale. Potrete montare treni, aerei, animali vari compresi dinosauri, orologi anche funzionanti, pensai per essere colorati dai più piccoli. I pezzi di solito sono realizzati con legno multistrato che garantisce che il legno non si pieghi. Alcuni hanno addirittura un meccanismo, che permette il movimento.

Per i più creativi, esistono dei fantastici kit con telai, perline, uncinetti, ferri da calza anche in bambù per creare braccialetti, collane con perle in legno colorato, primi oggetti in maglia, gioielli vari. Per gli amanti dei videogiochi retrò, esiste una versione del famoso tetris, o altri rompicapi simili, utili per stimolare l’intelligenza.