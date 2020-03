Giochi da tavolo, il passatempo perfetto durante la quarantena: la lista dei migliori

I giochi da tavolo erano il tuo passatempo preferito da bambino. Perché non rispolverarne qualcuno ora che siamo in casa? Vediamo i più popolari di sempre.

Non solo dei passatempo, i giochi da tavolo sono in grado di farci aguzzare l’ingegno e scatenare la fantasia come poche cose.

Gli intramontabili

I giochi da tavolo sono stati sulla cresta dell’onda negli anni ’90/00 e molti di essi, la stanno cavalcando ancora oggi. In queste settimane in cui siamo costretti a stare a casa, è il momento giusto per riscoprirne qualcuno e trascorrere tempo di qualità insieme alla nostra famiglia. Ecco una piccola lista degli intramontabili.

Monopoly

Sapevi che questo gioco da tavolo ha compiuto ottanta anni? Eppure è ancora sulla cresta dell’onda rimanendo uno dei preferiti di sempre. Il gioco consiste nell’acquistare terreni, al fine di costruire case ed alberghi per guadagnare denaro, evitando a tutti i costi di finire le risorse. Nel corso del tempo, la versione classica è stata modificata. Ne esiste, ad esempio, quello per più piccoli o quello Disney.

Taboo

Grazie a questo gioco che ha fatto leggenda, intere generazioni si sono fatte grasse risate. L’obiettivo del gioco è quello di far capire una parola ai compagni di squadra prima che la clessidra termini il tempo. Attenzione a non usare le parole non consentite.

I più appassionanti

I giochi che ti indichiamo di seguito sono i responsabili di tante liti e battibecchi tra amici ma anche della fine di molte amicizie. Ovviamente, stiamo scherzando ma, sicuramente, sono tra i giochi più appassionanti.

Risiko

Si inscrive tra i giochi cult, Risiko, in cui la strategia non è un optional per vincere. Sicuramente è un gioco da tavolo che, per essere completato, richiede molto tempo. Nella nuova versione è stata aggiunta l’opzione Time Attack, che permette di poter fissare il tempo massimo di giocata.

UNO

UNO è la prova che anche un semplice gioco di carte può essere divertente. A questo intramontabile gioco da tavolo, possono partecipare fino a 10 amici. Inoltre, data la sua praticità, può essere portato ovunque. Ma attenzione, leggete bene le regole prima di iniziare una partita.