Giocare in casa con i bambini: tutte le idee e gli spunti anti noia

In questi giorni di quarantena forzata per tutti gli italiani, i bambini devono, per forza di cose, giocare in casa. Ecco qualche idea per passare il tempo allegramente con i più piccoli.

Giocare in casa può essere divertente e, soprattutto, può bastare poco.

Giocare ai tempi del coronavirus

In questi giorni, in cui l’Italia è diventata tutta zona rossa, giocare in casa è diventato quasi un obbligo per tutti i bambini. Le mamme sono chiamate a dura prova: tenere tutto il giorno in casa dei bambini, soprattutto piccoli, può essere davvero complicato. Ecco perché, ogni giorno, devono inventarsi qualche gioco nuovo.

Del resto, i bambini meritano la spensieratezza tipica della loro età e, nonostante il coronavirus abbia paralizzato le loro consuete attività quotidiane, devono essere comunque stimolati.

Le idde per stare in casa e divertirsi

Giocare in casa cambia da età ad età. Con i bimbi più piccini può bastare qualche materiale nuovo da manipolare. Puoi, per esempio, coinvolgerli nella preparazione della pasta per fare la pizza. Conoscere nuove consistenze, come quella della farina, può essere un’attività stimolante per tutti i sensi. E, in più, a fine giornata, avrete una pietanza ottima da gustare.

Giocare con le scatole di cartone può scatenare la fantasia. Con le bambine potrai divertirti a creare una casa da bambola, con i bambini un garage per mettere la sua macchinina preferita. Procurati qualche scatola che non usi più, un taglierino e delle forbici che userai tu, un po’ di nastro adesivo e dei colori.

Preparare letterine colorate per i nonni che sono lontani può essere un altro passatempo. Il coronavirus sta dividendo le famiglie, perché non sentirsi più vicini creando bigliettini colorati da spedire ai nonni e zii lontani? Si possono usare dei ritagli di giornale, la pasta e i brillantini colorati. Scatenate la fantasia.

Carnevale è passato da poco e potresti avere ancora in giro il costume ed i coriandoli. Organizza una baby dance in maschera con i tuoi bambini: musica, coriandoli e tanto divertimento. A pulire, ci penserai dopo!