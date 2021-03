Chi è Gio Evan, il cantante in gara a Sanremo 2021: età, fidanzata e curiosità

Ecco tutto quello che sappiamo sull’amatissimo cantante, attualmente in gara al 71esimo Festival della canzone italiana.

Gio Evan è uno dei cantanti più attesi di questo Festival di Sanremo 2021. Si esibirà questa sera con il brano Arnica.

Nell’attesa della performance, scopriamo tutti i segreti sul giovane artista pugliese.

Chi è Gio Evan

Al secolo Giovanni Evani Giancaspro nasce a Molfetta, in provincia di Bari, il 21 aprile del 1988 e ha quindi 32 anni.

Gio Evan è un artista a tutto tondo, che vanta produzioni in versi, in prosa e musicate.

Il 17 dicembre 2020 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 tra i big in gara della kermesse, con il brano Arnica.

Il singolo è contenuto del nuovo album Mareducato, che uscirà il prossimo 12 marzo 2021.

Vita privata e curiosità

Gio Evan è diventato noto al grande pubblico quando la conduttrice Elisa Isoardi ha utilizzato una sua frase per dare l’annuncio della sua rottura con Matteo Salvini.

Da quel momento, la fama di Gio Evan è cresciuta a dismisura sul web e non solo e i suoi brani hanno scalato le classifiche.

Per quanto riguarda la vita privata dell’artista, non è noto se il cantautore abbia o meno una fidanzata. Attraverso i suoi social, infatti, non trapela nulla se non l’amore per la sua arte.

Su Instagram è seguito da 829mila followers, che lo sostengono e lo seguono in ogni suo progetto.

Non ci rimane che fare tanti auguri a questo immenso artista, che si è messo in gioco non solo nel settore della discografia, ma anche in quello editoriale.