Chi è Gino D’Acampo? Lo chef originario di Torre Del Greco diventato una vera e propria star nel Regno Unito

Scopriamo tutti i segreti di Gino D’Acampo, lo chef italiano divenuto un noto personaggio della televisione inglese, attivo quotidianamente con il contenitore mattutino “This Morning”.

Chi è Gino D’Acampo

Gino D’Acampo, all’anagrafe Gennaro Sheffield D’Acampo, nasce a Torre del Greco, in provincia di Napoli, il 17 luglio del 1976. Cuoco e personaggio televisivo italiano, vive e lavora nel Regno Unito. Lì si è fatto conoscere grazie ai suoi programmi televisivi e ai libri incentrati sul cibo e sulla cucina.

D’Acampo insegna, tenendo lezioni e seminari per gli studenti dell’istituto alberghiero “Luigi de Medici” di Napoli. Inoltre, è membro della “Federazione italiana cuochi” e della “Associazione professionale cuochi italiani”.

La carriera di D’Acampo inizia nel 1995, quando il giovane ha solo diciannove anni. Si trasferisce a Londra per lavorare nel “The Orchard restaurant”, ad Hampstead, e nel “Cambio restaurant” a Guildford.

D’Acampo è oggi co-proprietario di “Bontà Italia“, un fornitore di materie prime italiane. Nel 2013, Gino lancia una catena di ristoranti con il suo nome seguito da “My pasta bar” e “My restaurant”.

Lo chef possiede ristoranti anche a Leadenhall Market, a Bishopsgate, alla stazione di Euston, al The Manchester Corn Exchange e a Camden Town.

Lo chef ha quasi un milione di follower sui social. Nel 2019 continua a condurre, per la tv britannica, il contenitore mattutino This Morning. Lo chef invita alcuni ospiti, con i quali prepara alcuni piatti tipici della cucina italiana. D’Acampo è noto per infervorarsi particolarmente quando uno degli ospiti commette uno “scempio” della cucina italiana.

Vita privata e curiosità

Lo chef Vive a Elstree nel Hertfordshire.

Ha una moglie, Jessica Stellina Morrison, con la quale si è sposato nel 2003, e tre figli con cui ha un rapporto davvero speciale, Luciano, Rocco e Mia.