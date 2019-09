Gigi D’Alessio ‘L’ha rubata’, arriva la denuncia in Radio: brutta batosta per il cantante, la sua canzone plagiata

Gigi D’Alessio è uno dei cantautori italiani più apprezzati a livello internazionale. Icona della musica partenopea, questa mattina, ha scoperto nel corso del programma radiofonico su Radio Marte, ‘La Radiazza’ condotto da Gianni Simeoli di essere stato derubato di uno dei suoi più grandi successi.

Stessa tonalità, stesso arrangiamento e stessa melodia, solo il testo riscritto in fiammingo. Una cover del grande successo del compagno di Anna Tatangelo, ‘Fotomodelle un po povere’ risalente al 1995.

La cover, di cui al cantante non sono stati chiesti i diritti d’autore, risale al 2011, ma esce alla luce solo oggi grazie alla segnalazione di un radioascoltatore che abita attualmente proprio in Olanda.

Il ‘ladro’ di canzoni, si chiama Wesly Bronkhorst il quale ha rimodulato il pezzo affibbiandogli il titolo di ‘Jij en ik’ in italiano ‘Io e te’.

Il conduttore radiofonico della trasmissione ha così contattato il ‘legittimo proprietario del pezzo’, il quale all’ascolto è rimasto al quanto stupito. Ecco cosa ha dichiarato Gigi D’Alessio in merito:

‘se si trattasse di una cover ufficiale, avrei dovuto ricevere i diritti, ma non mi è mai arrivato nulla. È proprio uguale, evidentemente gli è piaciuta così tanto che l’hanno rifatta tale e quale’

poi ha aggiunto:

Ciò che ora si staranno chiedendo i fan, è se realmente vedranno il loro beniamino in compagnia del cantante olandese durante il suo prossimo evento ‘Figli di un re minore’, che avrà luogo all’Arena Flegrea di Fuorigrotta insieme a Nino d’Angelo, tra il 20 e il 22 settembre.

L’evento previsto per Giugno è stato spostato a settembre per ragioni organizzative, ecco quanto dichiarato dal cantante partenopeo:

‘Questa volta i concerti si faranno. Sul palco ci sarà una bella complicità tra me e Nino: io lo accompagnerò al pianoforte in alcuni brani e lui farà lo stesso con me. Ci divertiremo molto e il pubblico si commuoverà e riderà insieme a noi’