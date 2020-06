Gianni Rivera, chi sono la moglie e i figli del campione di calcio?

Chi è Gianni Rivera, il campione di calcio italiano sposato con Laura Marconi e padre di tre figli, Nicole, Chantal e Gianni

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi a Gianni Rivera e alla sua famiglia, composta dalla moglie Laura Marconi, dai figli avuti con lei, Chantal Rivera e Gianni Rivera, e da un’altra figlia, Nicole Rivera!

Chi è Gianni Rivera

Nasce ad Alessandria, il 18 agosto del 1943, sotto il segno zodiacale del Leone. Sin da piccolo mostra una grande propensione nei confronti degli sport e in particolare del calcio, al quale si appassiona molto.

Dopo anni da amatoriale, entra nel campo professionistico e debutta in Serie A quando non ha raggiunto ancora i sedici anni. Il passaggio al Milan arriva per lui nel 1960.

Assieme ai rossoneri conquista tre scudetti, quattro Coppe Italia, due Coppe dei Campioni, due Coppe delle Coppe e un’Intercontinentale. Rivera è da sempre considerato uno dei simboli della nazionale italiana, con la quale ha vinto l’Europeo nel 1968 e ha perso la finale dei Mondiali del 1970.

Rivera ha il primato di essere stato il primo calciatore italiano a vincere il Pallone d’oro, attribuitogli nel 1969. All’apice della sua carriera, Rivera era un trequartista, che con la fantasia doveva fare assist agli attaccanti per metterli in azione.

Al termine della sua carriera calcistica, Rivera sceglie di ricoprire importanti ruoli dirigenziali. Nel 1987, inoltre, ha un’esperienza politica, quando si candida alla Camera dei deputati per le elezioni politiche nelle file della Democrazia Cristiana. Viene eletto per la circoscrizione Milano-Pavia e poi riconfermato nella successiva tornata elettorale.

Vita privata e curiosità

Rivera è sposato con Laura Marconi, con la quale è convolato a nozze il 28 giugno del 1987 a Cetona. La cerimonia venne celebrata da Padre Eligio, frate francescano, che, sin da quando Rivera giocava nel Milan, gli forniva consulenza spirituale.

Dall’unione della coppia sono nati due figli: la primogenita Chantal e il secondogenito Gianni, nati rispettivamente nel 1994 e nel 1996. Rivera aveva già avuto una prima figlia, Nicole Rivera, nata nel corso della relazione con la soubrette Elisabetta Viviani.