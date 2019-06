Gianni Morandi si è lasciato andare ad una candida confessione e ad una amara distrazione prima della caduta. Ecco cosa è successo

Una foto a sfumature particolarmente imbarazzante, quella condivisa questa mattina da Gianni Morandi. L’attore e cantante, alle prese con la terza stagione de L’isola di Pietro, ha voluto godersi un bagno rilassante e piacevole nel corso di una pausa dal set, ma ha candidamente confessato di essersi tuffato senza costume.

La candida confessione di uno degli artisti più amati di sempre

Gianni Morandi, in veste di attore, è molto simpatico. Sul set ne combina una dietro l’altro. Ha ammesso qualche giorno fa, con molta sincerità:

«19 giugno: mi son scordato il costume…»

Questo è ciò che ha dichiarato il cantante che appare comunque divertito e felice nella foto, immortalata, neanche a immaginarlo, dalla moglie Anna. Solo pochissimi giorni fa, l’artista bolognese, 74 anni, era stato protagonista di una rovinosa caduta durante le riprese della fiction Mediaset, avvenuta quindi sul set stesso.

La rovinosa caduta di Gianni Morandi sul set

Proprio nel mentre era impegnato in una corsa con il cane Mirto, infatti, Gianni Morandi aveva perso l’equilibrio, precipitando a terra, ma fortunatamente senza conseguenze.

«Incolume!»

Aveva commentato per tranquillizzare i fan uno degli artisti più amati di tutta Italia, che ricordiamo anche per la sua simpatica collaborazione con Fabio Rovazzi assieme alla moglie Anna in un delle video/canzoni più celebri del web: “Volare”.

Non possiamo certo dire che Gianni non conosca lo spirito di avventura e il senso dell’umorismo, che lo accompagna da una vita e viene elegantemente “abbellito” dal suo rapporto cristallino e affettuoso con la moglie Anna.

Gianni sa essere professionale ed affabile allo stesso tempo: una persona a tutto tondo

E’ importante sottolineare come Gianni sappia essere professionale sul set ( e durante i suoi concerti ) e malleabile nella vita di tutti i giorni: è una persona semplice, umile, con la quale si può dialogare tranquillamente e che si concede momenti di relax restando lontano dal cellulare e dai social ( a differenza di molti suoi colleghi ).

Insomma, possiamo decisamente tirare un sospiro di sollievo per il nostro adoratissimo Gianni Morandi!