Giada Giovanelli, la verità sull’aggressione del padre dell’ex di Temptation Island

L’ex volto di Temptation Island, Giada Giovanelli ha condiviso una IG stories che ha lasciato tutti senza parole. La giovane si mostra con il naso sanguinate e racconta cosa è successo: pare che abbia avuto un‘accesa discussione con il padre anche se non rivela alcun dettaglio in merito.

Uno dei programmi più seguiti e apprezzati dai telespettatori è, senza alcun dubbio, Temptation Island, in cui le coppie partecipanti compiono un viaggio nei sentimenti. Nel 2018, hanno preso parte al reality show anche Giada Giovanelli insieme al fidanzato Francesco Branco. Dopo la sua esperienza sul piccolo schermo, la giovane è divenuta famosa anche sui social e spesso condivide con i fan la sua vita quotidiana.

In queste ultime ore, sono apparse una serie di IG stories che hanno preoccupato non poco il web: l’ex concorrente del reality show si mostra con il volto sanguinante, ecco cosa è accaduto.

Su Instagram, Giada Giovanelli ha condiviso una serie di stories che hanno preoccupato non poco il popolo del web. La giovane afferma che si è recata al pronto soccorso e che ha il naso sanguinante perché si è stancata di stare zitta:

“Tutto ok, ma mi sono rotta il ca..o di stare zitta. Ora sono al pronto soccorso, volevo dirvi che sto abbastanza bene ma sono molto incazzata. Prima che vengo fraintesa… è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose e come ho detto prima mi sono rotta il c…”.