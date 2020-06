Ghost Rider – Spirit of Vengeance, le cinque cose che non sapevate...

Sai tutto su Ghost Rider – Spirit of Vengeance? Scopriamo insieme alcune curiosità relative al film con Nicolas Cage

Approfondiamo insieme alcune curiosità riguardanti il film Ghost Rider – Spirit of Vengeance, che vede protagonista l’omonimo personaggio Marvel Comics!

Il successo di Ghost Rider – Spirit of Vengeance

Ghost Rider è un film del 2012, con protagonista l’omonimo personaggio Marvel Comics interpretato da Nicolas Cage e trasposto sullo schermo.

La pellicola vede Johnny Blaze alla ricerca del piccolo Danny, un particolare ragazzo che deve essere protetto a ogni costo. La missione consentirà al protagonista di essere liberato dalla sua maledizione. Scopriamo insieme alcune curiosità riguardanti il film!

Alcune curiosità sul film

Il tatuaggio

Nicolas Cage ha un tatuaggio di Ghost Rider sul braccio sinistro. Per interpretare nuovamente il personaggio, però, l’attore ha dovuto coprirlo con l’ausilio del trucco.

Il volto di Ghost Rider

Il cranio di Ghost Rider è stato generato attraverso delle radiografie in 3D della testa di Nicholas Cage.

La voce di Ghost Rider

Anche per la creazione della voce del personaggio il team si è dovuto servire di particolari strumenti. Il sound designer Don Davis ha registrato tutte le battute di Nicolas Cage, dopo di che le ha filtrate attraverso diversi tipi di ringhi di animali. Proprio così è stato possibile conferire alla voce dell’attore l’iconico suono.

La scena dell’elicottero

La scena dell’elicottero è una delle più iconiche dell’intero film. Accade che Ghost Rider abbatta un elicottero ed è stata molto complessa da realizzare. Girarla è stata frutto di un finanziamento diretto del regista.

Ghost Rider e Agents of S.H.I.E.L.D.

Nella quarta stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. è stato inserito il personaggio di Ghost Rider. In realtà non si tratta del personaggio di Cage, ma di quello di Robbie Reyes. Egli riceve i suoi poteri da un altro Ghost Rider, Johnny Blaze.