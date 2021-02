Linciaggio social-mediatico per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Ad alimentare la polemica i web-indignados, al cui occhio non passa nulla inosservato.

Nessun corteggiamento lungo, estenuante e impegnativo. Nessun sacrificio per conquistare l’attenzione di Rosalinda. Per Andrea Zenga l’arte del corteggiamento sembra essere una consuetudine obsoleta.

Fa discutere l’incontro intimo avvenuto tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Secondo i leoni da tastiera, la neo coppia avrebbe scelto una scorciatoia per aggirare le telecamere della casa.

GF Vip 5, Rosalinda e Andrea nel mirino dei moralisti del web

Si parla di passione sfrenata sotto le lenzuola. Un filmato controverso, diffuso in rete dai fan del reality show, vede protagonista la coppia Zenga-Cannavò.

I loro baci appassionati e lo stare avvinghiati sotto le lenzuola hanno fatto scalpore sul mondo dei social. Dopo la condivisione del filmato, i moralisti del web hanno dato la stura a tutta la loro disapprovazione e contrarietà.

Sembra ormai evidente che la love story Zenga-Cannavò non incontri il parere positivo di tutti. E ci sarà da capire se a lungo andare non rischi di finire come con la controversa relazione Pretelli-Salemi.

Scoppia la passione tra Zenga e Rosalinda a quanto pare loro sono gli eredi di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez mi raccomando anche voi nell’armadio#tzvip #gfivp pic.twitter.com/896Mi3uj0a — Luanadifoglio (@luanadifoglio) February 21, 2021

Ma è vero che c’è stato movimento sotto le lenzuola tra Rosalinda e Zenga? 🔞 #tzvip — Pazzeska Milano 🐀 (@eliscimmiotta) February 21, 2021