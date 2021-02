GF Vip, Tommaso Zorzi rischia la squalifica per bestemmia? Il VIDEO diventa...

Il più longevo tra i coinquilini del GF Vip a rischio squalifica a poche settimane dalla fine del Reality? Il video non lascia spazio a dubbi.

Quest’edizione del Grande Fratello Vip riserva l’ennesimo colpo di scena ai suoi telespettatori, il protagonista? Tommaso Zorzi già recentemente al centro dei gossip.

L’Ex protagonista di Riccanza, ha fatto parlare di se nelle ultime settimane per la sua intenzione di abbandonare in anticipo il Reality perchè profondamente provato dall’esperienza che si protrae ormai da quasi 5 mesi.

Questa stagione del programma infatti pare essere la più lunga mai andata in onda, essendo prevista la sua fine per il prossimo 1 Marzo 2021.

Al momento però Zorzi, pare essere nei guai per una ‘bestemmia’ da lui pronunciata, per il quale potrebbe rischiare la squalifica.

Il video che ha immortalato l’attimo è diventato subito virale sul web. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tommaso Zorzi rischia la squalifica dal GF Vip?

Durante una partita di Pallavolo con gli altri coinquilini, il gieffino si è lasciato andare ad un’espressione ‘poco consona’ che potrebbe mettere a rischio la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia.

L’intera scena ripresa dalle telecamere, mostra Zorzi mentre dice la parola ‘Porco’ seguita da un’altra parolina, che molti utenti riascoltando il nastro ritengono possa essere ‘Dio’ in lingua francese.

Le cose sono andate realmente così?

Il video

Purtroppo il video dovrà essere messo al vaglio di un’ascolto più accurata, in quanto data anche la scarsa qualità dell’audio, nell’esatto istante in cui Zorzi avrebbe pronunciato la presunta bestemmia, è andata a sovapporsi la voce di Pierpaolo Pretelli atto a gridare a gran voce i punti: ‘Dieci, Quindici cambio’.

“ fermate Tommy “: altrimenti spara un bestemmione completo e fa la fine di Emily #tzvip #sovip #gfvip pic.twitter.com/j5Gf7QeqIA — @Perché è in tendenza? (@perchetendenzat) February 7, 2021

A tal proposito alcuni ritengono che la bestemmia in questione sarebbe data da un effetto creato proprio dal sovrapporsi delle due voci, e che dunque non ci sarebbe mai stata.

Qual è la verità relativa alla vicenda? Scopriremo sicuramente tutto durante la diretta dell’8 Febbraio, data in cui Zorzi avrebbe intenzione di abbandonare il programma.

Sarà così? Staremo a vedere.