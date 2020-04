Paola Di Benedetto scala il podio e vince la quarta edizione del ‘Grande Fratello Vip 4’. Paolo Ciavarro battuto a duello.

Vittoria e sorpresa per tutti, perché alla finale del Grande Fratello Vip 4 è andato in scena un trionfo inaspettato. Paola Di Benedetto sale sul podio al primo posto della quarta edizione del reality show di Canale 5.

Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. Sfida all’ultimo televoto. La 25enne vicentina, quatta quatta, si è aggiudicata la vittoria e ha battuto Ciavarro, tra i concorrenti più favoriti secondo i bookmakers.

Paola Di Benedetto vince la quarta edizione del GF Vip

A buon diritto la giovane Paola si è guadagnata il primo posto, tanto ambito dagli altri protagonisti del GF Vip 4. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin è la nuova vincitrice del popolare reality show che da oltre 20 anni inscena teatrini e accompagna le giornate di casalinghe e adolescenti.

Non avevano poi tutti i torti i siti di gossip e tv che da settimane offrivano il ritratto perfetto di Paola Di Benedetto, la concorrente che ha fatto dell’educazione la sua carta vincente. A ripagare l’avvenente ex Madre Natura non c’è solo il verdetto del GF Vip, perché anche numerosi sondaggi del web sono a suo favore.

Paola Di Benedetto, legata sentimentalmente a Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede, sin dall’inizio del reality show aveva promesso un comportamento ineccepibile ed esemplare. E aveva ragione: nessuna sbavatura, nessuno scivolone durante il suo percorso di ben tre mesi.

Paola si è aggiudicata il premio di 100 mila euro e la possibilità di devolvere il 50% del montepremi alla Protezione Civile italiana, fortemente impegnata a far fronte all’emergenza sanitaria nazionale Coronavirus.

Finisce, dunque, un percorso da leoni per il conduttore Alfonso Signorini, che con il suo Grande Fratello Vip 2020 ha superato se stesso, strizzando l’occhio allo share televisivo e registrando ottimi dati Auditel.