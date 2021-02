Tommaso e Giulia litigano in continuazione, finiranno mai questi scontri?

Tommaso Zorzi vs Giulia Salemi

Ieri c’è stata una nuova puntata del GF Vip, ed è iniziata proprio con un litigio tra l’influencer milanese Tommaso Zorzi e la modella piacentina Giulia Salemi.

Da quanto è emerso, tra i due non è sempre stato tutto rose e fiori, anzi.

Durante la puntata di ieri si sono nominati a vicenda, ma la nomination è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Tommaso non l’ha molto digerita, soprattutto non ha sopportato la motivazione secondo lui insensata.

Quando è finita la trasmissione, Zorzi è andato a dirgliene due alla Salemi:

“Non ho più intenzione di parlare con te. Tu sei venuta qui dentro millantando un’amicizia che non c’era. Davvero, non voglio più parlare con te…”

Zorzi ha insinuato che Giulia si è avvicinato a lui solamente per visibilità.

Inoltre accusa Giulia di averlo fatto passare per la persona che non è e afferma:

“Basta fare la vittima e farmi passare per quello che non sono”.

Zorzi è sempre più furioso infatti preso dalla rabbia attacca nuovamente la Salemi dicendo:

“Tu c’hai tenuto a me? No, al personaggio hai tenuto…Hai strumentalizzato il rapporto con me…”

La modella ha cercato di mantenere la calma ed ha aspettato che Zorzi finisse di parlare per rispondere alle gravi accuse.

Innanzitutto la modella ha spiegato che ha nominato Tommaso perchè sarebbe stata più volte ferita dai suoi comportamenti e dalle sue battutine in queste ultime settimane, infatti sbotta dicendo:

“Sei maligno, devo stare muta e zitta e soffrire in silenzio? Tu da settimane mi ferivi. Tu me ne hai combinate tante in passato…”.