Il sistema di televoto online del Grande Fratello Vip sta naufragando. Il moltiplicarsi dei voti del pubblico ha letteralmente mandato in tilt il sistema, tanto che i tecnici informatici del dito hanno alzato bandiera bianca.

Si mantiene sul vago il sito ufficiale del Grande Fratello Vip 5, che nelle ultime ore ha pubblicato un comunicato, particolarmente stringato e telegrafico, con il quale annuncia l’interruzione improvvisa del televoto:

Errori inerenti l’autenticazione degli utenti? Mole eccessiva di voti? La tipologia del problema tecnico in questione non ci è data sapere. Tuttavia il sito specializzato TV Zoom suggerisce una pista:

“Il numero è davvero impressionante: più di 16 milioni di televoti in soli tre giorni, nella scelta che ha mandato Tommaso Zorzi in finale al GF Vip (…) Via sms ognuno può esprimere 7 voti e anche sul sito del GF Vip. Sull’app Mediaset Play e sulle Smart tv è possibile votare più volte”