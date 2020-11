Un altro vippone finisce nelle fauci di Selvaggia Roma. La nuova concorrente del GF Vip 5 si toglie un sassolone dalla scarpa e inguaia la posizione di un altro coinquilino.

Selvaggia Roma vuota il sacco, al punto tale da mettere in seri guai uno dei suoi coinquilini. Una nuova bomba social-mediatica sta infatti orbitando attorno ad uno dei protagonisti del reality show Grande Fratello Vip 5.

Dopo aver creato una terremoto di gossip su Enock Barwuah e sconvolto gli equilibri tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli, la sferzante romana si diverte a dare voce, come in un romanzo rosa, a inciuci e situazioni tali da mettere in difficoltà la stabilità di coppia di un altro concorrente.

GF Vip 5, Selvaggia Roma mette nei guai un altro vip

È spuntata una seconda vittima. Un altro vippone di Alfonso Signorini è finito rovinosamente nelle fauci di Selvaggia Roma. Durante una conversazione tra coinquilini, la turbolenta gieffina ha gettato una luce inquietante su Andrea Zelletta:

“Mi mi devo sentir dire da Andrea, che quell’altro veramente… Mo’ mi inca**o come una iena: parla lui di rispetto, di cose che… Manco voglio dire niente. I like, i commenti, i messaggi privati… Quindi si stia zitto”

Una frase decisamente enigmatica e confusa che ha gettato ombre sul suo coinquilino. Ad insaputa della sua fidanzata, l’ex tronista avrebbe inviato dei messaggi privati ad una influencer di Instagram. Una pesante insinuazione che ha messo in discussione la fedeltà di coppia nel rapporto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

Insomma, una scottante polemica fuori dalle righe sulla quale Selvaggia Roma potrebbe decidere di ricamarci sopra nelle prossime puntate. Ma quanto c’è di vero nelle dichiarazioni dell’irriverente gieffina? Una cosa è certa: il conduttore Alfonso Signorini andrà a fondo su questa faccenda.