GF Vip, colpo infame di Rosalinda: Giulia Salemi crolla in lacrime dopo...

Un mattone tra capo e collo per Giulia Salemi. Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 5, una spietatissima Rosalinda Cannavò la pugnala alle spalle e la manda in nomination contro Stefania Orlando.

Atmosfera rovente al Grande Fratello Vip 5. Dopo una puntata pregna di colpi di scena, due “bellissime” della casa, fino a poche settimane fa molto affiatate, hanno rotto definitivamente, mettendo un punto alla loro amicizia.

GF Vip 5, Giulia Salemi crolla in lacrime dopo la puntata

“La nomination di Rosalinda non me l’aspettavo, mi ha detto che io con Tommaso sono andata a colpirlo sul personale. Io? Per una volta che rispondo, mi devo sentire dire certe cose?”

Uno sfogo amarissimo, una pugnalata dolorosa:

“Anche Zenga e Zelletta, non me le aspettavo. È stata una nomination dietro l’altra. Ci rimango male… Ma non voglio passare da vittima”

Giulia Salemi appare visibilmente turbata e delusa. Le è stato fatto un grave torto, uno sfregio. Distrutta emotivamente, percepisce ostilità e odio represso nei suoi confronti.

Con grande solidarietà e lodevole empatia, uno stuolo di fan si è stretto virtualmente attorno a lei, supportandola attraverso i principali social network.

Mi dispiace un sacco per Giulia, si è sentita tradita, presa in giro..

Non merita tutto ció. NESSUNO LO MERITA.#gfvip — ꪑꫀ (@amplr_) February 16, 2021

Giulia settiamana scorsa che salvava Rosalinda dicendo “mi è sempre stata amica, non mi ha mai tradita” e stasera Adua ci ha pensato a stangarla anche lei nominandola #exrosmello — Federica ✟ (@_FeeLuchessa) February 15, 2021

Mi fa tenerezza Giulia,lei come Mtr c’è sempre quando qualcuno sta male,e poi viene tradita dai suoi stessi “amici”. #gfvip #ruters #prelemi — Folle Cuore Blu (@BluFolle) February 15, 2021