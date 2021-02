“Non ti soddisfo, non ti potrò dare piacere”. GF Vip, Pierpaolo Pretelli si scoraggia e si autodemolisce

Pierpaolo Pretelli esterna un’evidente inquietudine e proietta le sue insicurezze nel rapporto di coppia con Giulia Salemi.

Le insicurezze in amore e la bassa autostima sono inestirpabili e subdole sabotatrici. Pierpaolo Pretelli questo lo sa bene e nella giornata di giovedì ha avuto un lungo sfogo causato da paturnie e paranoie.

Pierpaolo Pretelli, dubbi e insicurezze nella sua relazione di coppia

Nel dipanarsi dei dialoghi con Giulia Salemi, il trentenne lucano ha esternato un lato inedito della sua personalità. Fortemente geloso di Andrea Zenga e Andrea Zelletta, ha dato la stura a stati d’animo sinora malcelati.

Confrontandosi con Giulia Salemi su tale argomento, ha espresso le sue insicurezze:

“Ti piaccio di carattere, l’estetica non ti ha colpito immediatamente… Se tu non avessi conosciuto la persona nella casa, fuori a livello estetico non ti avrei colpito. Invece tu a livello estetico mi sei piaciuta subito. Se mi hai notato è solo perché io ti ho guardato con uno sguardo diverso, è partito da me”

Pierpaolo soffre di insicurezza? Le sue parole denotano scarsa autostima:

“Ci può stare che io non sia il tuo tipo, però, fuori da qua magari ti piaccio a livello umano, ma lato estetico non ti soddisfo. Magari avrai bisogno di altro (…) Magari quando avrai bisogno di un piacere estetico, io non te lo potrò dare”

Con le sue parole Pierpaolo Pretelli ha tracciato, in maniera cristallina, il profilo di un uomo attanagliato da possibili complessi d’inferiorità che non riesce più a contenere.

Quando capirete che Pierpaolo non è geloso e non reagisce così perché si arrabbia,ma soltanto perché è insicuro e teme di non piacere a Giulia!?Della quale è palesemente innamorato ormai! E non sto andando contro di Lei, sia chiaro,sta cotta come lui. #prelemi pic.twitter.com/HzhZ5kfALf — 💙True Love💙 (@TrueLov68369279) February 4, 2021