GF Vip, Pretelli fa dietrofront e rinuncia a Giulia? “Forse avremmo dovuto aspettare”

A valutare una possibile pausa di riflessione e un allontanamento da Giulia Salemi è proprio lui, Pierpaolo Pretelli. Lo stesso Pretelli che fino a qualche giorno fa redarguiva i suoi familiari, rei di aver disapprovato le sue scelte sentimentali.

Pierpaolo Pretelli, arso vivo da dubbi e perplessità, trascorre un’ora in confessionale e approfitta del supporto psicologico offerto dalla psicoterapeuta del Grande Fratello. Una volta uscito dal confessionale, si confronta con Giulia Salemi:

Una considerazione, quella del trentenne lucano, che stride e non poco con quanto affermato alcuni giorni addietro. Il suo tentennamento, infatti, lascia trasparire tutta la sua fragilità e condizionabilità.

A dispetto di chi non supporta la loro unione, Giulia Salemi è più determinata che mai. In particolare, l’influencer piacentina esprime forte coinvolgimento nei confronti di Pretelli:

“Per me è andata come doveva andare. Mi sono lasciata andare perché so chi ho davanti (…) Con te i problemi non esistono. Magia? No, io lo chiamo altro. Per questo mi sono lasciata andare con te. Perché ci vedo un futuro. Per me non hai sbagliato nulla”