GF Vip, Massimiliano Morra e Tommaso Zorzi litigano dopo la puntata

Nella casa del Grande Fratello Vip certi malintesi è bene chiarirli subito, onde evitare crepe e spaccature all’interno del gruppo. Alcuni giorni fa Tommaso Zorzi ha espresso grandi dubbi sul rapporto tra Dayane e Rosalinda che va al di là di una semplice amicizia.

Secondo le deduzioni dell’influencer, Dayane Mello starebbe sfruttando la sua amicizia con Rosalinda per calamitare l’attenzione social-mediatica. Ragion per la quale ha puntato il dito contro l’astuta brasiliana.

Durante una conversazione tra coinquilini, Massimiliano Morra ha preso posizione e ha appoggiato il ragionamento di Tommaso Zorzi. Ciononostante, nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera, l’attore napoletano ha cambiato repentinamente idea, schierandosi a favore di Dayane Mello.

Per Tommaso Zorzi le persone che cambiano idea alla leggera e senza valide motivazioni provocano diffidenza. Al termine della puntata, infatti, il venticinquenne milanese ha dato sfogo a tutta la sua collera e ha scagliato il suo personale anatema contro Massimiliano Morra:

“Ma sei folle? Eri con noi, dicevi che la pensavi come noi! Hai sentito tutto quello che abbiamo detto, hai partecipato e poi hai riportato tutto a loro! …sei stato una sentinella! Mi sento male, non ho parole, mi cadono le braccia! “

L’attore partenopeo, messo con le spalle al muro, ha tentato invano di giustificarsi, raffazzonando scuse su scuse:

“Ho cambiato idea, ho sbagliato e ho cambiato idea. Posso ripensarci? (…) Perché non ho detto che non ero d’accordo con te e ho detto il contrario? Non mi andava di dirlo. A me se loro due hanno questo bel rapporto fa piacere, sono felice per loro”