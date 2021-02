Un mattone tra capo e collo per i telespettatori del Grande Fratello Vip 5. I fan di Maria Teresa Ruta hanno accompagnato con duri commenti la sua eliminazione, annunciata nel corso della trentanovesima puntata del reality show.

Maria Teresa Ruta è stata tirata giù dalla corsa verso la vittoria del GF Vip 5. La sentenza del televoto di ieri sera ha messo fine alla sua avventura nella casa di Cinecittà ed è stata definita come “la più intollerabile ingiustizia di questa edizione”.

Il verdetto del televoto che venerdì 12 febbraio ha annunciato l’eliminazione di Maria Teresa Ruta è stato pilotato? Ne è fortemente convinto il pubblico, secondo cui le percentuali delle preferenze sarebbero inattendibili e poco credibili.

La sessantenne piemontese, infatti, è stata eliminata con il 28% dei voti. Gli altri vip al televoto insieme a lei, ovvero Samantha De Grenet e Andrea Zenga, hanno ottenuto rispettivamente il 40% e il 32% delle preferenze dei telespettatori.

Milioni di fan di Maria Teresa Ruta, inebetiti e sconcertati da tale colpo di scena impensabile, hanno espresso profondo sgomento e amarezza sui canali social della trasmissione.

Con l’eliminazione di Maria Teresa Ruta si chiude definitivamente questa edizione del Grande Fratello. A me non interessa più nulla, lei meritava la vittoria più di tutti in quella cazzo di casa. #GFVIP

— marvin (@sirwhitfield) February 12, 2021