L’ombra del corteggiatore misterioso della Gregoraci spegne l’alchimia tra Pierpaolo ed Elisabetta. Falcidiato dai sospetti e dal gossip, l’ex velino affronta la showgirl faccia a faccia.

La serata di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli non finisce nel migliore dei modi. Dopo un’intensa puntata pregna di colpi di scena, la tensione tra i due “amici speciali” si fa papabile. Così la showgirl calabrese chiede all’ex velino un confronto vis à vis.

Un chiarimento, il loro, avvenuto in piena notte nel giardino del Grande Fratello Vip, dove i due coinquilini hanno discusso animatamente per risolvere le loro incomprensioni. Tuttavia il loro faccia a faccia non è stato dei più pacifici.

GF Vip 5, scontro vis à vis tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli

Se infatti, come riportano i principali siti di gossip, Elisabetta Gregoraci ci è andata con i piedi di piombo, lo stesso non si può dire di Pierpaolo Petrelli, insofferente sul fatto che la showgirl abbia un corteggiatore fuori dalla casa del GF Vip.

Confronto o scontro? Pierpaolo ha fatto quasi tenerezza per l’ingenuità con cui ha cercato di strapparle la verità, non ammettendo quello che è sotto gli occhi di tutti, ovvero che è totalmente innamorato di lei.

Lo si è dedotto proprio dalla reazione di Petrelli, che è entrato in crisi: ha lasciato Elisabetta Gregoraci sola in giardino ed è andato a piangere nella sauna. Lei, senza farsi tanti scrupoli, lo ha mandato bellamente a quel paese.

Tra dubbi irrisolti e verità nascoste, il rapporto tra Pierpaolo ed Elisabetta si è incrinato. Tuttavia, nei prossimi giorni, tra i due “amici speciali” potrebbe arrivare l’ennesimo chiarimento a favor di telecamera.