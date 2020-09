Tra decine di indiscrezioni su Elisabetta Gregoraci, spunta la testimonianza shock di Maurizio Sorge. Secondo il paparazzo dei vip, l’ex Signora Briatore avrebbe organizzato delle paparazzate per finire sui settimanali.

A quindici anni di distanza dal primo gossip che svelava la relazione tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore Flavio Briatore, salta fuori la verità. Il noto paparazzo Maurizio Sorge si confida e racconta tutto ai suoi followers di Instagram.

Il fotografo dei vip parla di una Gregoraci pronta a chiamare i paparazzi, con l’obiettivo di finire sulle copertine dei settimanali di gossip. Secondo la rivelazione shock di Maurizio Sorge, la showgirl calabrese avrebbe contattato i paparazzi per farsi immortalare sulle riviste scandalistiche:

“Parliamo della signora Elisabetta Gregoraci, ha detto che non ha potuto fare la vita sbarazzina per la malattia della madre e per la storia con Briatore. Ma questa si crede che abbiamo la mente corta? Lo dici a me che so vita, morte e miracoli? Parliamo di carte di credito, anelli non dati, viaggi in Egitto. Parliamo di quando chiamava i fotografi e diceva ‘stiamo andando io e Flavio all’antica pista, fatevi trovare’. Vuoi le prove Elisabetta?”

In verità la pratica di contattare i paparazzi è abbastanza nota tra tutte le aspiranti celebrità. E, quindi, Elisabetta Gregoraci non avrebbe fatto nulla di grave. Continua così lo sfogo di Maurizio Sorge:

“Una volta la fotografammo con Daniele D.D, facemmo delle foto io e Scarfone, lei stava con Daniele D.D. Però la signora all’epoca era fidanzata con un ragazzo di Napoli, un certo Antonio e abitavano in via Sistina. La beccammo con Daniele e il giorno dopo con un altro. Il giovedì incontrammo Daniele D.D e ci disse ‘guardate che bello questo anello che ho comprato per Elisabetta’. Scarfone gli disse ‘ma che sei pazzo? Lei ieri sera stava con un altro’. Ancora ci ringrazia Daniele D.D.”

Secondo il sessantunenne di Frosinone, l’ex Lady Briatore avrebbe la memoria corta: