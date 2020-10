Si respira aria di polemiche al Grande Fratello Vip 5. A surriscaldare il clima freddino nel celebre appartamento di Cinecittà ci pensa una lunga serie di critiche rivolte a Lorella Cuccarini.

Martedì sera ciascuno dei vip si è sentito libero di dire la sua. Contro la conduttrice sono emerse critiche pruriginose, carenza di stima e paragoni con altre colleghe dello star system. Affermazioni che hanno scatenato moltissime reazioni, soprattutto nel pubblico.

Tommaso Zorzi ha deciso di ergersi a giudice e sparare a zero contro la cinquantacinquenne romana. Il suo attacco spietato, contrariamente alle aspettative, ha trovato molti consensi tra i concorrenti.

La prima stoccata è stata quella di Matilde Brandi. La ballerina ha fatto un paragone tra le doti artistiche di Lorella Cuccarini e quelle della sua acerrima nemica Heather Parisi:

“Io ho lavorato con lei a Buona Domenica. Mangiava solo riso in bianco, sempre e solo riso in bianco. Aveva la sua tata Agnese che le portava quel riso in bianco. Heather era il talento vero. ballava meglio, ma Lorella Cuccarini aveva la sua sensualità. Heather faceva dei balletti che ancora adesso li vedo e rimango a bocca aperta, faceva delle cose di una tecnica, cose difficilissime. Brava la Parisi, bravissima. Lorella Cuccarini è più inquadrata, Heather invece è sempre stata il bel talento”