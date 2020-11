Si raffredda l’entusiasmo nella casa del GF Vip. Elisabetta Gregoraci si rifiuta di ricevere nuovi messaggi aerei. È categorica, non intende cambiare di una virgola la sua posizione.

Prima graditi, poi contestati. Al Grande Fratello Vip 5 arriva lo stop agli striscioni aerei che sorvolano sulla casa di Cinecittà. Elisabetta Gregoraci è stata chiara e stringata nella sua decisione: non intende più vedere aerei con dediche indirizzate alla sua persona.

La sua posizione è netta. L’ex Lady Briatore si sente costantemente sotto pressione e decide di fare marcia indietro. Di messaggi aerei non ne vuole più sapere e non intende più subirli passivamente.

Elisabetta Gregoraci mette i paletti: stop agli aerei con dediche d’amore

Secondo quanto riportato dalla testata online Giornalettismo, la showgirl calabrese avrebbe avanzato una richiesta un po’ sui generis. Agli autori del reality show avrebbe espressamente detto di non gradire quel genere di comunicazioni esterne (dediche d’amore e non).

Al popolo dei social e ai telespettatori sorge il dubbio che Elisabetta Gregoraci abbia il timore di ricevere messaggi compromettenti da parte di un misterioso uomo X. Nella sua sfera privata c’è forse una persona che esercita un forte ascendente su di lei? Al momento resta un gran punto di domanda.

Ciò che invece appare del tutto evidente è che l’ex Lady Briatore abbia deciso di non volersi più confrontare con comunicazioni provenienti dall’esterno, per evitare che determinate dediche la influenzino in maniera negativa. Si sa, certi messaggi criptici possono esser dannosi al pari dell’assenza di parole.

Adesso resta da vedere cosa decideranno gli autori del Grande Fratello Vip, lontani anni luce dal voler sottostare e ubbidire ai diktat imposti dai vip. La Gregoraci potrebbe non avere alcuna voce in capitolo.