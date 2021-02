GF Vip, il pubblico chiamato a scegliere: Giulia Salemi eliminata dal televoto

Dopo un’attenta e oculata valutazione, il pubblico sovrano ha graziato Stefania Orlando e mandato a casa Giulia Salemi.

Non è un voto compatto quello che ha portato Stefania Orlando alla vittoria del televoto settimanale. In rete le polemiche si sprecano, si discute se l’eliminazione di Giulia Salemi sia stata giusta oppure no.

GF Vip 5, una condanna senza appello: Giulia Salemi eliminata

Ieri sera il pubblico del Grande Fratello Vip 5 è stato chiamato a prendere una decisione di fondamentale importanza per il destino di Giulia Salemi e Stefania Orlando. E milioni di telespettatori hanno sentenziato con grande libertà.

Il verdetto del televoto è stato severo. Uno stuolo di fan del GF Vip 5, non tanto indulgente, non ha avuto pietà e ha mandato a casa Giulia Salemi.

“Esco da questa casa più donna, senza rimpianti e senza rimorsi. Ho ritrovato il rapporto con mio padre, con mia madre e ho la speranza di trovare mia sorella Nausicaa fuori. Mi sento più donna”

Una severità solenne che ha tradito le speranze e le aspettative dell’influencer piacentina, ma che non è riuscita a toglierle il suo proverbiale sorriso.

30 anni,mai guardato un gf,dalla lacrima difficile,mi sto sentendo male a vederlo così neanche se fosse la persona che più amo al mondo.Pier siamo tutti tristi come te,credici,resisti,noi e Giulia siamo lì con te.😭😭❤️❤️ #PRELEMI @GiuliaSalemi93 @prelemilandia .che ingiustizia. pic.twitter.com/QTmn9Pmyvq — checco988 (@celentano988) February 20, 2021

Da domani mandiamo tanti commenti e messaggi di amore a Giulia su ig ❤️ deve capire l’ingiustizia di un televoto boicottato e soprattutto che entrata nel cuore di tantissima gente. #prelemi — Elisarant0000 (@elisarant0000) February 20, 2021