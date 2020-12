GF Vip, Fulvio Abbate fa emergere uno spoiler pazzesco sulla puntata di Capodanno

A pochi giorni dalla conclusione del 2020 emerge uno spoiler importante sulla puntata di fine anno del Grande Fratello Vip 5.

Mancano ormai pochi giorni alla notte di San Silvestro. Giovedì 31 dicembre 2020 andrà in onda in prima serata l’ultimo appuntamento con la casa del Grande Fratello Vip 5, l’edizione più amata degli ultimi tempi.

Un’edizione che ha appassionato milioni di telespettatori e che, proprio nella notte di Capodanno 2020, terrà compagnia alle famiglie italiane, costrette in casa per via delle rigide restrizioni ministeriali anti-Covid.

In giro per il web è possibile imbattersi in numerosi spoiler dedicati alla puntata finale del GF Vip 5. Tra questi spicca l’indiscrezione-bomba lanciata da Fulvio Abbate, ex protagonista del reality show.

GF Vip 5, Fulvio Abbate fa uno spoiler esclusivo sulla puntata di Capodanno

In una recente puntata del social talk “Casa Chi”, Alfonso Signorini ha svelato che nella puntata speciale di fine anno i concorrenti eliminati avranno un ruolo particolare. Indiscrezione che trova subito conferma nelle parole di Fulvio Abbate.

Lo scorso sabato sera il noto scrittore siciliano si è lasciato andare ad uno spoiler pazzesco sul proprio canale social. Dall’alto del suo profilo Instagram ha rivelato di aver ricevuto una proposta da parte degli autori del GF Vip:

“Ricevo un messaggio dalla redazione del GF Vip. Mi hanno scritto: ‘Fulvio, vuoi partecipare al balletto che gli eliminati faranno nel corso della puntata speciale di Capodanno?’ La mia risposta: ‘Certo sì, volentieri, sarebbe da str**zi fare il sostenuto dicendo di no’… Concedersi ogni lusso, anche quello del ridicolo”

A giudicare dalle parole di Fulvio Abbate, sembra verrà dedicato ampio spazio anche ai vipponi eliminati nelle prime settimane del reality show, quali Matilde Brandi, Franceska Pepe, Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci e tanti altri. Un’occasione per rivedere tutto il cast al completo e in una veste decisamente inedita.