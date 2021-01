Un nuovo mistero si abbatte sul Grande Fratello Vip 5. I telespettatori gettano ombre sulla finale, tra dubbi di regolarità e favoritismi.

I sospetti più assordanti orbitano ancora una volta attorno al Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5. Sui principali social network esplode l’ennesima polemica su possibili irregolarità e favoritismi.

A scatenare i dubbi dei telespettatori è stata una conversazione tra Stefania Orlando e Dayane Mello. Le due coinquiline si sono confrontate e hanno ipotizzato i nomi dei possibili finalisti.

GF Vip 5, tutto già stabilito? I telespettatori avanzano gravi sospetti

A giudicare dalle sue parole, Stefania Orlando sembra fortemente convinta che Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi siano le due punte di diamante dello show:

“Io e te abbiamo avuto degli scontri, ma tu meriti la finale perché nella mia testa sei da finale. Io non mando in nomination chi merita di andare avanti, nel bene e nel male, e non si tratta solo di Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta che io amo”

E proprio su loro due si sofferma l’attenzione della Orlando:

“Come fai a nominarli? Sono intoccabili! Ed è anche vero che ormai, dopo Natale e Capodanno, chiunque vada a casa ha già fatto tanto…”

Dayane Mello ha concordato con le considerazioni della sua coinquilina e ha attribuito i giusti meriti a Maria Teresa Ruta, personaggio cardine di questa edizione. Ma in rete ecco che emergono fragorose le perplessità e i sospetti dei telespettatori.

Per i fan del GF Vip appare sensatissimo pensare che possano esserci dei favoritismi da parte degli autori. Per loro sussistono fondate ragioni per pensare che Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi siano i papabili finalisti.

Non dico nulla sulla discussione Stefania dayane

ma posso dirvi che gli autori stanno iniziando a predisporre

lo scenario principale

Lo scontro dayane Tommaso#GFVIP Volata finale? — @Agent_Beast (@cumdivido) January 2, 2021