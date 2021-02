“Lo abbiamo fatto. È stato bravissimo”. Ormoni impazziti al GF Vip: notte rovente per Dayane Mello

Svegliarsi al mattino dopo un incubo raccapricciante del quale si ha memoria, non è mai gradevole. Aprire gli occhi dopo un sogno ad alto tasso erotico, invece, è tutt’altra storia. Ne sa qualcosa Dayane Mello, prima finalista del Grande Fratello Vip 5.

Nel momento in cui si abbandona tra le braccia di Morfeo e trova il sonno ristoratore, la modella brasiliana è solita perdersi in fantasie sessuali indicibili e piccanti. Nella casa del GF Vip, infatti, racconta di aver sognato un incontro passionale con Andrea Zenga.

Tra il serio e il faceto, la trentunenne brasiliana snocciola un racconto esilarante e divertente. Una fantasia notturna intorno alla quale si condensa grande pulsione erotica:

“Andrea, Se tu sapessi cosa ho sognato. Stanotte ho sognato che facevamo l’amore io e te. Poi tu piangevi, ma sei stato bravissimo (…) Eravamo in un loft… È stato bellissimo, sei stato bravissimo!”

È risaputo: Andrea Zenga incarna il sogno erotico di molte donne italiane. Poiché alcune fantasie notturne sono estremamente hot e indecenti per essere riportate, Dayane Mello si è limitata rivelando pochi semplici dettagli.

La naturalezza con cui dice certe cose a me fa crepare 😂😂😂 #gfvip

Ma in che senso Dayane ha sognato di fare sesso in un loft bianco e lui piangeva non ce la faccio#tzvip

— famiglia Zorzi stan account (@itsthetrauma4me) February 1, 2021