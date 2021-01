“In confessionale ho cambiato avvocato”. GF Vip, per Dayane Mello si mette male

Al centro di possibili azioni legali contro Dayane Mello non ci sarebbe soltanto la polemica sui voti truccati provenienti dal Brasile. Ad avviare una possibile diffida o denuncia contro la protagonista del GF Vip 5, infaytti, potrebbe essersi mossa Natalia Paragoni.

Nelle ultime settimane sono state numerose le proteste social da parte dei fan della coppia Zelletta-Paragoni. La fidanzata di Andrea Zelletta, gravemente lesa dalle insinuazioni di Dayane su una presunta infedeltà di coppia, potrebbe aver chiesto l’intervento del suo avvocato per intraprendere le dovute azioni legali e difendere la propria reputazione.

Giovedì pomeriggio, durante una conversazione con Rosalinda Cannavò e Cecilia Capriotti, la trentunenne brasiliana si è lasciata scappare un’informazione riservata che lascia presagire una situazione esterna non rosea:

“Prima in confessionale ho cambiato avvocato. Ragazze, fuori deve essere successo qualcosa, questo è sicuro… È capitata una cosa”

A giudicare dalle sue parole, Dayane Mello potrebbe aver firmato un documento con un nuovo avvocato per tutelare i suoi diritti e fronteggiare eventuali azioni legali mosse contro di lei fuori dalla casa.

Grazie a Dayane che non riesce a tenere un cecio in bocca sappiamo che ha firmato un documento per un nuovo avvocato.

Nuovo avvocato mi raccomando, fai partire qualche diffida, qualche querela, collabora un po‘ con la polizia postale. Che giustizia sia.

Grazie t v b 😜

— estreghetta (@_heysestra) January 7, 2021